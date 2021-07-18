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أفرجت قوات الشرطة، عن الصحفيين معتز ودنان شمس الدين ومصطفى الأعصر والناشطة ماهينور المصري، نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.

وذكرت مصادر قانونية لـ«الشروق» أنه تم إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين بعدما تم التأكد من عدم اتهامها على ذمة قضايا أخرى، مؤكدة وصولهم إلى منازلهم

وقررت النيابة العامة، صباح اليوم، إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان شمس الدين ومصطفى الأعصر والناشطة ماهينور المصري.

وتدور وقائع القضية محل الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابقة لصدور قرار من النيابة بظبطهم واحضارهم للتحقيق معهم في القضية محل التحقيقات.