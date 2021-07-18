حالة من الفرح أمام لجان الدقي لسهولة امتحان الفلسفة

عبر طلاب وطالبات الشعبة الأدبية، بمدرسة الأورمان بالدقي، عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

قال مازن سعيد، طالب، إن امتحان الفلسفة والمنطق جاء في مستوى الطلاب المتوسط، علي الرغم من بعض النقاط غير المباشرة في المنطق، مؤكدا علي سهولة الأمتحان وكفاية الوقت للإجابة على 50سؤال بنظام البابل شيت.

وأضافت تيسير الجاسم أن امتحان الفلسفة والمنطق من أسهل الامتحانات هذا العام، مقارنة بمادة الألماني الذي فقدت فيها الكثير من الدرجات، قائلة:" ظاهرة الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساوي بين المتفوقين والغشاشين.

وأشار أحمد حجازي، طالب، إلي أن الامتحان كان في مستوي جميع الطلاب، معبراً عن فرحته بسهولة الامتحان قائلا « الوقت كان كافي جدا انا خلصت في أول ساعة ونص، والساعة ونص الباقي براجع».

ولفتت منار يونس إلي أن الفلسفة والمنطق من المواد التي من السهل الحصول علي الدرجة النهائية بها، معربة عن فرحها لسهولة الامتحان، وتواجد جزء كبير من الأسئلة الموجوده علي المنصة الالكترونية لدى الوزارة.

وأضاف أسامة جمال أن الامتحان مكون من 50 سؤال، موضحا أن جميع الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى جميع الطلاب، قائلا « الامتحان سهل وأي حد مذاكر حتي لو نص مذاكره هيحله».

وأوضحت الاء إسماعيل أن الامتحان كان سهل جدا، قائلة: «هناك بعض الأسئلة كانت تكات تفوق مابين السطور الطالب المذاكر هيحلها»، موضحة أن مادة الفلسفة اسعدتهم مقارنة بالمواد السابقة.