بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي إلى برلين امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى ألمانيا تأتي في ظرف دقيق يمر به العالم في ظل أزمتي الطاقة والغذاء الناتجتين عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي إطار امتداد العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، كما أنها تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الأولى للرئيس السيسي منذ تولي المستشار أولاف شولتز منصبه.

وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- في مداخلة هاتفية خاصة لإذاعة "راديو مصر"، اليوم الاثنين، من برلين- على الأهمية الكبيرة للتواصل مع الجانب الألماني على مستوى الرئاسة، خاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات المصرية الألمانية.

وتطرق السفير بسام راضي إلى لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

وأوضح أن الرئيس السيسي شارك أيضا صباح اليوم في الجلسة رفيعة المستوى لـ"حوار بيترسبرج للمناخ"، والتي تكتسب أهمية كبرى في ظل رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "كوب 27" في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر خلال رئاستها للقمة القادمة، وشدد الرئيس على أن مصر عازمة على أن تكون القمة القادمة مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، سواء بتخفيض الدول الكبرى لحدة الانبعاثات الضارة، إضافة إلى مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.