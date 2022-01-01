توخيل يخطط لخطف نجم وسط ريال مدريد

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يرغب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لـ بايرن ميونخ، في التعاقد مع نجم ريال مدريد أوريلين تشواميني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقًا لشبكة "سبورت 1" يستهدف توخيل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، لتعويض ضياع صفقة ديكلان رايس الذي انتقل لآرسنال مؤخرًا.

أضافت الشبكة أن تشواميني صاحب الـ 23 عاما، يظل الخيار الأول لتوخيل لدعم مركز الوسط الدفاعي.

أوضحت الشبكة أن توماس توخيل، كان مهتمًا بضم تشواميني، عندما كان مدربا لفريق تشيلسي.

أشارت الشبكة إلى أن تشواميني يفكر بالفعل في الانضمام لبايرن ميونخ، وبدأ التواصل مع عدد من لاعبي فرنسا، للتعرف على أجواء البافاري.

أكدت الشبكة أن تشواميني قلق من معدل مشاركته أساسيا مع ريال مدريد في الموسم المقبل، مما يهدد ظهوره مع فرنسا في يورو 2024.

أكملت الشبكة تقريرها بالتأكيد على تفضيل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، الاعتماد في الموسم الماضي على عناصر الخبرة في خط الوسط مثل لوكا مودريتش وتوني كروس.

أتمت الشبكة تقريرها بإيضاح أن مخاوف تشواميني من تراجع دوره مع ريال مدريد، قد تزايدت مع تعاقد الميرنجي مع جود بيلينجهام.

جدير بالذكر أن تشواميني قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام الماضي 2022 قادما من موناكو بمقابل يزيد عن 80 مليون يورو.