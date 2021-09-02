تعليم البحيرة: انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مدارس البحيرة تشهد حاليا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأيام الجمع، حيث تتم امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو.

كما تتم امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني" من يوم السبت 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو.

كما يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 16 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو.

وتجرى امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو.

كما يتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي العام من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، والصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو.

وأكد وكيل تعليم البحيرة، توفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.