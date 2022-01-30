الجنائية الدولية تطلق منصة إلكترونية تتيح للفلسطينيين الإبلاغ عن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، إطلاق منصة إلكترونية تتيح للفلسطينيين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.



وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، إن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.



وأضاف أن حكومة الاحتلال ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة للفلسطينيين.



وشدد عوض الله، على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.



وفي السياق، أكد الناطق باسم منظمة «بتسيلم» كريم جبران، أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.



ودعا جبران، المواطنين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.



من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إنّ جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم.



وأضاف: «في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لهكذا تصرفات غير مسئولة».



وأشار إلى أن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.