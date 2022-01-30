نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا فقدت عدة جيوش خلال صراعها مع روسيا

قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن أوكرانيا فقدت أكثر من جيش، وجميع أسلحتها تقريبا منذ رفضها الدخول في مفاوضات مع روسيا.

وأضاف بوليانسكي أن "الاستفزازات في بوتشا خلقت الستار الضروري الذي استخدمته القيادة الأوكرانية للتغطية على حقيقة أنها اختارت المواجهة المسلحة مع روسيا بدلا من السلام"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال: "اختارت دول الغرب مضاعفة دعمها لأوكرانيا وإمدادات الأسلحة، بدلا من تكثيف الجهود الدبلوماسية".

وأضاف بوليانسكي أن "ثمن هذا القرار المشؤوم بالنسبة لأوكرانيا كان مئات الآلاف من القتلى والجرحى من الشباب الأوكرانيين، الذين يواصل نظام كييف الآن التخلص منهم في جحيم الحرب على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في محاولة عبثية لإثبات أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر".