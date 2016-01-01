البرلمان البريطاني يقر قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون بشأن الهجرة يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي من طلب اللجوء، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.

وقد أثار نص المشروع انتقادات واسعة داخل بريطانيا ومن جانب منظمات حقوقية دولية، حيث سارعت الأمم المتحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.

وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، إن مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

من جانبه، وصف "مجلس اللاجئين"، وهو منظمة غير حكومية بريطانية، إقرار المشروع بأنه "يوم مظلم" لسمعة بريطانيا و"لحظة خطرة" للساعين للحصول على الحماية، مشددا على أن "الكفاح من أجل نظام لجوء عادل وإنساني مستمر".

وفي سياق متصل، وعد ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، الذي وصل بلاده العام الماضي أكثر من 45 ألف مهاجر، بمحاربة الهجرة غير الشرعية، ووقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.

وكانت بريطانيا قد أبرمت، في مارس الماضي، مع فرنسا اتفاقا تعهدت بموجبه بتمويل جهود باريس الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو المملكة المتحدة، كما وقعت اتفاقا العام الماضي مع رواندا لإرسال مهاجرين غير الشرعيين إليها.