قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على توفير كل السلع الاستراتيجية بصورة منتظمة خاصة السكر، مشيرًا إلى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.



وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر في الوقت الحالي، ورغم ذلك نعمل حاليًا على طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023.



وأشار إلى أن التعليمات المشددة من قبل الوزارة لبدالي التموين تنص على عدم تجاوز حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين، للأسرة صاحبة البطاقة عند صرف المقررات التموينية الخاصة بها، موضحًا أن الوزارة تحافظ على المخزون بشكل مناسب وتصرفه وفقًا لما نص عليه القانون تجنبا لنقص السلع أو ارتفاع أسعارها.



وتابع أن شهر يوليو الجاري، شهد استقرارا في سعر السكر في التموين، حيث يبلغ قيمة 12.60 جنيه للكيس وزن 1 كيلوجرام، ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يتم صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.