 التموين: لدينا مخزون كافي من السكر لـ6 أشهر.. وطرحنا ممارسة لاستيراد 50 ألف طن - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يوليه 2023 1:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

التموين: لدينا مخزون كافي من السكر لـ6 أشهر.. وطرحنا ممارسة لاستيراد 50 ألف طن

إسلام عبدالمعبود:
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 1:24 م
قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على توفير كل السلع الاستراتيجية بصورة منتظمة خاصة السكر، مشيرًا إلى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر في الوقت الحالي، ورغم ذلك نعمل حاليًا على طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن التعليمات المشددة من قبل الوزارة لبدالي التموين تنص على عدم تجاوز حصة الفرد من الزيت والسكر في التموين، للأسرة صاحبة البطاقة عند صرف المقررات التموينية الخاصة بها، موضحًا أن الوزارة تحافظ على المخزون بشكل مناسب وتصرفه وفقًا لما نص عليه القانون تجنبا لنقص السلع أو ارتفاع أسعارها.

وتابع أن شهر يوليو الجاري، شهد استقرارا في سعر السكر في التموين، حيث يبلغ قيمة 12.60 جنيه للكيس وزن 1 كيلوجرام، ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يتم صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك