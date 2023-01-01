أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يرغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام، ولكن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

ولا يرغب المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا في تجديد عقده مع توتنهام هوتسبير، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل والانتقال مجانًا في صيف 2024.

وبحسب تقرير تشارلي اكليشير من صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، فإن برشلونة قد يكون خيار أمام هاري كين، ولكن في الصيف المقبل.

البارسا يأمل في التعاقد مع مهاجم توتنهام، في صفقة انتقال حر بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

لكن من جانبه يرغب توتنهام في الحصول على مُقابلٍ مالي أكثر من 100 مليون باوند للمُوافقة على رحيل كين هذا الصيف.

يذكر أن كين يمتلك عرضين للانتقال إلى باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل. وخاض كين 435 مباراة بقميص السبيرز وسجل 280 هدفًا ويصنع 64 آخرين.