هاني شاكر يعتذر عن إحياء حفلات في مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين

عبر الفنان هاني شاكر، عن مدى حبه للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنه غمرته السعادة عندما تحدثت معه إدارة المهرجان لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان، موضحًا أنه سبب اعتذاره لهم عن إحياء الحفلات كان بسبب وجود تعاقدات بينه وبين عدد من الدول العربية لإحياء حفلات على أرضها.

وكشف مدير أعمال أمير الغناء العربي، أنه حاول التحدث مع إدارة مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين لتأجيل المهرجان، لكن الجدول الخاص بحفلات المهرجان كان مزدحمًا، وليس هناك أي مجال لتأخير موعد الحفلات؛ لذا قرر الفنان هاني شاكر الاعتذار.

وأكد "شاكر"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يكن للمهرجان كل الحب والتقدير؛ لا سيما أنه يعد من أهم المقاصد السياحية الآمنة، ويسهم في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها ويضعها على خريطة السياحة العالمية، خصيصًا في ظل المشروعات الكبرى والضخمة التي تشهدها تلك المنطقة، والتي تحولها لمنطقة جذب سياحي على مدار العام.