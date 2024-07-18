محافظ القليوبية يوجه بالتوسع في فتح عيادات مسائية لمرضي التأمين الصحي

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وجه المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور سيد جلال مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفتح عدد من العيادات المسائية للتأمين الصحى بمستشفي الحميات والرمد بمدينة بنها.

جاء ذلك في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين فى تلقي الخدمة العلاجية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية لهم داخل العيادات.

واستكمالاً لتوجيهات المحافظ، عقد مدير فرع التأمين الصحي اجتماعاً صباح اليوم مع مديري المناطق وبعض العيادات للتوسع في فتح منافذ جديدة للعيادات المسائية ببنها وشبرا الخيمة ليصبح عدد العيادات المسائية التي تقدم خدماتها للجمهور 5 عيادات مسائية تتبع فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

وسيتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم الموافق ٢١ يوليو في حضور وكيل وزارة الصحة ومدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة للاتفاق علي آليات التنفيذ وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الجهتين.