يقيم مركز ابداع قبة الغوري بشارع الأزهر بالغورية في الثامنة مساء اليوم حفلاً غنائياً جديداً لفرقة "فلكلوريتا" بقيادة الفنان أحمد السكران، وذلك ضمن لرنامج العروض الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في مراكز الإبداع التابع له.

يقدم الفريق عددا من أغاني الفلكلور والتراث الشعبي المصري الصعيدي والفلاحي والاسكندراني، وذلك مع استعراض تنورة، والتحطيب الصعيدي.

تأسست فرقة "فلكلوريتا" عام ٢٠٢٤ من مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالغناء الشعبي والتراث، وتسعى الفرقة إلى إعادة إحياء التراث الموسيقي المصري الأصيل والمحافظة عليه، أحيت عددا من الحفلات في مراكز ابداع السحيمي وقبة الغوري.