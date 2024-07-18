الحوثي: 3 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر تليجرام أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وسفن شحن الإسرائيلية آلية التحكم بدون عنصر بشري، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بحسب موقع "الجزير.نت" الإخباري.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، بحسب وكالة الأناضول التركية.