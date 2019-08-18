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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي يحذر الأطراف الخارجية من التدخل في شؤون ليبيا

المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري
المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري
نور رشوان
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 8:12 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 8:12 م

حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الأطراف الخارجية التي تسعى للتدخل في الشؤون الليبية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد، إن الجيش الليبي يخوض خلال الفترة الحالية حربًا ضد أطراف باعت مصير بلادنا لأطراف خارجية.
وجدد حرص الجيش الليبي على القضاء بشكل نهائي على الإرهابيين في طرابلس، مشيرًا إلى أن المعركة الحالية تدور بين جيش نظامي وميليشيات مسلحة.
وأضاف أن الجيش الليبي قادر على إنهاء معركة طرابلس، ولكنه يراعي حماية المدنيين هناك، مشيرًا إلى أن الضربة التي تم توجيهها لمطار مصراتة بالأمس كانت ضربة استراتيجية.


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