الجيش الليبي يحذر الأطراف الخارجية من التدخل في شؤون ليبيا

حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الأطراف الخارجية التي تسعى للتدخل في الشؤون الليبية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد، إن الجيش الليبي يخوض خلال الفترة الحالية حربًا ضد أطراف باعت مصير بلادنا لأطراف خارجية.

وجدد حرص الجيش الليبي على القضاء بشكل نهائي على الإرهابيين في طرابلس، مشيرًا إلى أن المعركة الحالية تدور بين جيش نظامي وميليشيات مسلحة.

وأضاف أن الجيش الليبي قادر على إنهاء معركة طرابلس، ولكنه يراعي حماية المدنيين هناك، مشيرًا إلى أن الضربة التي تم توجيهها لمطار مصراتة بالأمس كانت ضربة استراتيجية.