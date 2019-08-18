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يبدأ ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه، اليوم، زيارة دولة إلى بروناي دار السلام، تستمر 3 أيام، الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في 30 يوليو الماضي.
وتستهدف الزيارة توطيد العلاقات القائمة بين البلدين.