 لأول مرة منذ توليه المنصب.. ملك ماليزيا يزور «بروناي دار السلام» - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2019 11:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

لأول مرة منذ توليه المنصب.. ملك ماليزيا يزور «بروناي دار السلام»

ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه
ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه

نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 11:13 ص

يبدأ ملك ماليزيا عبدالله أحمد شاه، اليوم، زيارة دولة إلى بروناي دار السلام، تستمر 3 أيام، الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في 30 يوليو الماضي.

وتستهدف الزيارة توطيد العلاقات القائمة بين البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك