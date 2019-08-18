«صحة أسوان» تحيل واقعة ‎إلقاء مريض نفسي خارج مستشفى للتحقيق

أحالت مديرية الصحة بأسوان واقعة إلقاء مريض نفسي خارج مستشفى أسوان التخصصي للتحقيق.

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه أحال الواقعة إلى التحقيق؛ لمحاسبة المقصرين والمسئولين عنها، موضحا أنه فور إخطاره بواقعة تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإلقاء مريض مسن خارج المستشفى؛ توجه للمستشفى للتحقيق في الواقعة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تبين أن هذا الشخص من فاقدي العقل ومجهولي الهوية، كما تبين أنه مريض نفسي وتم حمله بواسطة أهل الخير إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، وأنه بعد توقيع الكشف الطبي عليه، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة.

وأشار حنفي إلى أنه تم إحالة الممرضة والعاملين المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق؛ لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبتهم، لافتا إلى أنه تم إعادة المريض إلى المستشفى ووضعه في قسم الطوارئ، لحين النظر في حالته، وإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية.‎

كان عددا من مدوني موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورا لمريض نفسي تم إلقاءه خارج مسشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، بواسطة عمال المستشفى.