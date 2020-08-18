مشروعات قومية بمصر وإفريقيا بالتعاون بين «العربية للتصنيع» و«حسن علام»

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة حسن علام القابضة، في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية.

وأشاد "التراس" بخبرات شركة حسن علام القابضة في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر والدول العربية، موضحًا أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الإفريقية والعربية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القومية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأشار التراس إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية مثل مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء، مؤكدًا أن هذا التعاون سيوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، لافتًا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.