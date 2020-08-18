كازاخستان: تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 267 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 103 آلاف و300 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني- أن من بين الحالات الجديدة توجد 35 حالة في العاصمة "نور سلطان"، و39 حالة اخرى في مدينة ألماتا.

وأضافت أن كازاخستان سجلت في الوقت ذاته 1668 حالة شفاء تام من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا بلغ حتى الآن 84 ألفا و445 حالة.