التنمية الزراعية: القطاع الزراعي لم يتأثر بكورونا وما زال من أقوى القطاعات الموجودة في الدولة

أكد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعي الدكتور محمد الشحات، عدم تأثر القطاع الزراعي في مصر بجائحة كورونا أو حدوث أي تغيير في حجم المنتجات الزراعية؛ قائلا: " تم تصدير منتجات بنحو 29 مليار جنيه، نتيجة أن الإنتاج الزراعي مرن، فضلا عن دعمنا للفلاح بكل مستلزمات الإنتاج".

وأضاف الشحات - في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن: "القطاع الزراعي كان وما زال من أقوى القطاعات الموجودة في الدولة والتي تتحمل الأزمات في كل حين؛ لافتا إلى أن الدولة تمتلك مقومات التوازن في الإنتاج الزراعي الأمر الذي ساهم في عدم تأثر القطاع بأي مشكلة عالمية سواء فيما يتعلق بالأسعار أو قلة الإنتاج أو الأمطار والسيول أو حتى جائحة كورونا.

ولفت إلى أن منتجات القطاع الزراعي المصري تتميز على مستوى العالم وهي تتمثل في الفاكهة والموالح والتمور وغيرها من المحاصيل التصديرية، منبها إلى أنه يتم أيضا دراسة السوق العالمي ومدى احتياجاته.

ونوه إلى أن المشروع القومي "حياة كريمة" من أفضل المشروعات التي تمت في العصر الحديث بالنسبة لرفع كفاءة الريف المصري وتحويله من حياة بدائية إلى حياة تتماشى كما في المدن.

وبشأن الأراضي المتعدى عليها خارج القانون، قال الشحات: "إن الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها من المخالفين يتم التعامل معها عن طريق الإزالة واسترداد أراضي الدولة أو الرجوع للجهات المختصة".

وبخصوص التوجيهات الرئاسية لحل مشاكل المزارعين والمستثمرين فيما يتعلق بمشروعات التنمية الزراعية، قال: "إننا نقوم بحل مشاكلهم من حيث تخصيص المساحات الكبرى التي تتعدى مساحتها ألف فدان وتصل إلى 200 ألف فدان من خلال إصدار قرار تمكين بالتملك أو حق انتفاع".

وفيما يتعلق بنوعية المشاكل التي تواجه المستثمرين صغارا وكبارا ومزارعين؛ لفت إلى أنها تتنوع ما بين إنهاء تحرير العقود الخاصة، أو سبل توصيل المياه للأراضي الخاصة؛ مبينا أنه حال عدم توفر آليات التوصيل يتم العمل على توفير مياه الآبار أو المياه المعالجة وإمداد المزارعين بالتقاوي اللازمة ، بينما يتم حل مشاكل التصدير عن طريق الوزارة.