البرلمان الأوروبي: ينبغي توزيع اللاجئين الأفغان على دول الاتحاد بالتساوي

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي توزيع اللاجئين القادمين من أفغانستان، التي أصبحت الآن في أيدي حركة "طالبان"، بالتساوي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ساسولي، في تصريحات إعلامية له أوردتها صحيفة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي تقع على عاتقه مسؤولية قبول اللاجئين الأفغان، مؤكدًا أنه لا يمكنه ترك من عملوا لصالح التكتل الأوروبي في أفغانستان "يواجهون الانتقام" بمفردهم، بحسب قوله.

وتابع: "أعتقد أن المفوضية الأوروبية بإمكانها أن تُجيز توزيع متساوٍ لهم بين الدول الأعضاء لتحقيق المساواة، ويمكن أن يتم ذلك على نحو سريع".

وخلال العشرة أيام الأخيرة، بسطت طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما استولت على العاصمة كابول، ودخل مقاتليها القصر الجمهوري، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد، وتتزامن هذه التطورات المتلاحقة، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.