الإفتاء عن تدشين حساب بـ«التيك توك»: سنزاحم المحتويات الرديئة

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار أنشأت حسابًا على "تيك توك" جاء نظرًا لأن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير للغاية على عقلية الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السوشيال ميديا تملك تأثيرات على عقل وقراءات وثقافات المواطنين، معتبرًا أنه لا يكون من الإحسان أبدًا أن تُحجِم دار الإفتاء عن الانخراط في السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنه يجب التركيز على المحتوى الذي سيتم تقديمه للمواطنين، والمحتوى الذي تتم المراهنة عليه، لافتًا إلى أن المحتوى الذي ستقدمه الدار سيزاحم كثيرًا من المحتويات الرديئة على السوشيال ميديا.

تابع: "نراهن أن عملة دار الإفتاء في المحتوى ستزاحم العملة الأخرى، ونؤمن أن العملة الصحيحة ستطرد هذه العملات المزيفة".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت إنشاء حساب جديد لها لأول مرة على منصة تطبيق الفيديوهات "تيك توك".

وقالت الدار إن سبب إنشائها هذا الحساب، من أجل مزيد من الوعى، ومن أجل المزيد من التواصل الفعّال، موضحة أن الحساب يهدف لنشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو.