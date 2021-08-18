استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات في الحامول بكفر الشيخ

نظم مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لأعمال للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات، ورفع الإشغالات، ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع موقف السيارات.

وتابع أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رفع الإشغالات وفتح الشوارع للمارة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، بشوارع المدينة والعاشر من رمضان وميدان الشهداء، وطرد الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، ومتابعة دوران أبو النور؛ لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأشرف القصيف على انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة، وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط، وعدم تكدس المواطنين بالموقف، مع التزام السائقين بالتعريفة والحمولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، موجهًا بتكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل، من خلال كنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وري الأشجار بالشوارع والمنتزهات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها للمقالب العمومية.