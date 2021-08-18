بيلاروسيا: دول الاتحاد الأوروبي المجاورة تنتهك اتفاقيات دولية حول الهجرة

اتهمت سلطات بيلاروسيا الدول المجاورة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بانتهاك اتفاقيات دولية حول الهجرة.

وقال نائب رئيس إدارة لجنة حرس الحدود الحكومية البيلاروسية أليكسي سيتينكوف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - "نرى انتهاك القانون الدولي في ما يخص توفير الحماية".. مشيرا إلى أنه لدى بلاده اتفاقات بشأن الهجرة مع دول الجوار، وهي تنظم التعامل في هذا المجال والإجراءات الخاصة بتسليم الأشخاص والتعامل مع طالبي اللجوء.

وأضاف: "زملاؤنا يتجاهلون تلك القواعد ونحن نرى ترحيلا قسريا للأشخاص بغض النظر عن أن غرض سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي هو الحصول على الحماية هناك" مؤكدا أن السلطات البيلاروسية على اتصال بممثلي الصليب الأحمر بشأن مسائل تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وخاصة تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الصحية لهم.

يذكر أن ليتوانيا وبولندا ولاتفيا أعلنت عن زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها عبر بيلاروسيا في أعقاب إعلان الرئيس البيلاروسي ألسندر لوكاشينكو أن السلطات البيلاروسية لن تمنع المهاجرين من دخول الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات بروكسل على مينسك.