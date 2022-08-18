واصل كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقي الأخبار الغير سعيدة بعدما رفضت إدارة بروسيا دورتموند التعاقد معه، حسبما أشارت صحيفة بيلد الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن بروسيا لم يضع تصورا للتعاقد مع رونالدو في الوقت الحالي، وذلك بعدما عرض وكيل أعماله جورجي مينديش، اللاعب على إدارة الفريق الألماني لأنه يريد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرد لم يكن ما ينتظره رونالدو حيث أكدت الإدارة أنها لا تهتم بالتعاقد معه لأسباب عديدة منها كبر سنه، كما أن راتبه في مانشستر يونايتد كبيرا وهو ما لم يقدر عليه الفريق الألماني.

ولم يكن يتوقع أحد أن يصل رونالدو لهذه الدرجة، حيث تم عرضه على أكثر من فريق وجميعهم رفضوا التعاقد معه حسبما أكدت التقارير الصحفية، وذلك لأن طموحه المشاركة في بطولة دوري أوروبا، وهو ما سيفقده صاروخ ماديرا بعدما أنهى اليونايتد الموسم الماضي في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.