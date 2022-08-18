تقرير: الرحلات الجوية من إسرائيل إلى تركيا قد تعود خلال شهرين

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أعرب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، عن اعتقاده بأن تسيير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى تركيا سيعود خلال شهرين.

وأكد، وفقا لما نقلته عنه هيئة البث الإسرائيلي، أن إعادة الحركة الجوية كانت عنصرا مهما بالنسبة لإسرائيل في المفاوضات التي قادت لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل وتركيا أمس أنهما قررتا استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتبادل التهائي بشأن هذا التطور.

وتشمل الاستعادة الكاملة للعلاقات عودة السفيرين والقنصلين العامين في البلدين.

وكان الجانبان قد تبادلا سحب السفراء بعد الأزمة التي شهدتها غزة عام 2018، والتي تصاعدت على خلفية قيام الولايات المتحدة بافتتاح سفارة في القدس.