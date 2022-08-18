عرضت الصفحة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد التهام النيران للمساحات الخضراء بمنطقتي البيار والحمبلي بولاية قسنطينة، مؤكدة أن الحماية المدنية لم تدخر جهدا في إخمادها.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تسخير الإمكانيات البشرية والوسائل المادية كافة، لإخماد حرائق الغابات التي تجتاح دولة الجزائر، والتكفل بالمصابين، مقدما التعازي لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء للمصابين.

كما عرضت الحماية المدنية الجزائرية، مقطع فيديو يرصد جانبًا من تدخل فرق الإنقاذ والإطفاء، صباح اليوم الخميس، من أجل إخماد حريق مزاتة بولاية سكيكدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف الجزائرية، إلى 30 وفاة و161 إصابة، وذلك بحسب ما أفاده موقع جريدة «النهار» الجزائري، صباح اليوم الخميس.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، كمال بلجود، قد أعلن أمس الأربعاء وفاة 26 شخصًا، بسبب الحرائق المندلعة في بعض ولايات الجمهورية الجزائرية.

وأوضح بلجود، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، أنه تم تسجيل 24 وفاة بولاية الطارف وضحيتين في ولاية سطيف.

وأعربت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

وتؤكد وزارة الخارجية، على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.