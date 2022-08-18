رئيس الأوبرا يكرم 10 شخصيات في مهرجان القلعة

كرم الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، خلال افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الثلاثون، 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبد الفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالأوبرا والذي وافته المنية أثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان بساعات.

وانطلق مهرجان قلعة صلاح الدين الايوبي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، منذ قليل، في غياب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وشهد الافتتاح السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيسة ابو سيفين بعد الحادث الأليم الذي وقع منذ ثلاثة أيام.

وأطلق رئيس الأوبرا فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمه بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفي وزيري والهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بمسرح المحكى الذى قامت الأوبرا بتزويده بـ4 آلاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور.

وكانت دار الأوبرا المصرية، قررت تأجيل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وذلك لمدة ثلاثة أيام حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وكان من المقرر انطلاقه يوم الأحد الماضي.