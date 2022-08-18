 18 أغسطس 2022.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الخميس 18 أغسطس 2022 10:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

18 أغسطس 2022.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 9:52 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ثبت سعر الدولار في البنك المركزى المصري ليسجل نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكي فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الخضراء فى كل من البنك العربي الإفريقي، وقناة السويس، والبركة لتسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار علي سعره فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر الدولا فى بنك الإسكندرية ليسجل نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك