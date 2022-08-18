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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ثبت سعر الدولار في البنك المركزى المصري ليسجل نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكي فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الخضراء فى كل من البنك العربي الإفريقي، وقناة السويس، والبركة لتسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار علي سعره فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر الدولا فى بنك الإسكندرية ليسجل نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع