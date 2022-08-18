تاج الدين: الوضع الوبائي لكورونا في مصر آمن تماما بفضل دعم القيادة السياسية والحكومة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الوضع الوبائي لكورونا في مصر آمن تماما، وعبرنا الأزمة العالمية بصورة احترافية وناجحة والفضل يرجع لدعم القيادة السياسية والحكومة.

وقال دكتور تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات والإصابات قليل مقارنة بالفترات السابقة، مضيفًا "نسجل حاليا انخفاض في أعداد الحالات والوضع مطمئن".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التي استطاعت توفير جميع أنواع لقاحات كورونا وما يقرب من 40 مليون مواطن حصلوا على الجرعتين.

وأشار إلى أن وباء كورونا مازال موجود عالميا، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد ويجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة أن مصر بلد سياحي وتستقبل 600 ألف زائر أسبوعيا من مختلف دول العالم.

وأوضح أنه لابد من الاستمرار في تلقي اللقاحات، خاصة أن اللقاحات بصفة عامة تساهم كثيرا في الحد من انتشار المرض وأيضا قلة انتقال المرض بين الأشخاص والأفراد وتعمل على رفع كفاءة المناعة المجتمعية.

وأضاف د. تاج الدين أن الدولة فتحت التطعيم بلقاح كورونا لكل الأطفال من عمر 12 إلى 18 عام، مؤكدا أن التطعيم إيجابي وليس له أية آثار جانبية، منوها إلى أن كل التقارير العلمية العالمية تشير إلى أن اللقاحات الخاصة بكورونا مؤثرة ضد الفيروسات.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن عدد جرعات اللقاحات ضد كورونا التي تلقاها المواطنون في مصر تقترب من 95 مليون جرعة، ما بين من حصل على جرعة وجرعتين، والجرعات التعزيزية، مناشدا المواطنين بالحصول على جرعات اللقاحات كاملة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وكشف تاج الدين عن وجود لقاح مصري يتم تصنيعه وسعي الدولة المصرية أيضا لتوطين صناعة اللقاحات باستخدام أحدث التكنولوجيا.