حرائق غابات ضخمة في كندا وسط مزيد من عمليات الإجلاء

دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يلونايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيدا عن ألسنة اللهب.

وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في مدينة كيلونا، التي تبعد مسافة أربع ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان: "ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة" وأضاف أن عليهم الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت.

وصدرت أوامر الإخلاء بعد أن تخطت حرائق تم اكتشافها يوم الثلاثاء بحيرة أوكاناجان وأشعلت بدورها حرائق غابات مفاجئة في كيلونا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية تحاول فرق الإطفاء وطائرات رش المياه إنقاذ المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة من حرائق غابات ضخمة دفعت إلى صدور أمر بإجلاء جميع السكان.

وقالت السلطات إن نحو عشر طائرات إجلاء نقلت حوالي 1500 شخص خارج المدينة يوم الخميس ومن المقرر إقلاع 22 رحلة إجلاء يوم الجمعة فيما غادر عشرات الأشخاص برا.