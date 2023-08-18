رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق؛ لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة نفذت حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

أسفرت الحملات عن رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 563 حالة بدمنهور، 250 الدلنجات، 194 حالة برشيد، 60 حالة بأبو حمص.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.