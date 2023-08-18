المستشار الألماني يلتقي نظيره النمساوي لبحث عدة ملفات

يتوجه المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى مدينة "سالزبورج"، اليوم الجمعة، لبحث قضايا، تشمل الهجرة مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر



وسيبحث المستشاران الضوابط الحدودية، داخل منطقة "شنجن" ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتمنع النمسا توسيع منطقة السفر، بدون تأشيرات، لتشمل بلغاريا ورومانيا، بسبب الهجرة غير الشرعية.



وطبقا للمستشارية في فيينا، سيبحث شولتس ونيهامر، قضايا السياسة الحالية الأوروبية والدولية والاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.



وألمانيا أهم شريك تجاري للنمسا. ويبلغ حجم التجارة بين الدولتين 130 مليار يورو(142 مليار دولار) ،سنويا، و30% من جميع الصادرات النمساوية تتجه إلى ألمانيا.



والألمان هم أيضا أكبر مجموعة من الأجانب في النمسا. وطبقا للإحصائيات النمساوية، فقد أقام 217 ألف ألماني في الجمهورية الواقعة في جبال الألب العام الماضي. وفي المقابل، يعيش 256 ألف نمساوي في ألمانيا، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية.