ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية تستقبل عشرات آلاف العائدين من عطلات قبيل الدراسة

قُبيل نهاية العطلة الصيفية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، هبط عشرات الآلاف من العائدين من السفر في أكبر مطارين بالولاية الواقعة غربي ألمانيا في العطلة الأسبوعية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة في الولاية التي تعد أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، ستبدأ يوم الأربعاء المقبل.

وكان متحدث باسم مطار دوسلدورف (دوسلدورف عاصمة الولاية) صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل عطلة نهاية الأسبوع بقوله: "نتوقع أن يعود يومي الجمعة والسبت حوالي 70 ألف مسافر في كل يوم، وأن يعود يومي الأحد والاثنين أكثر من 71 ألف مسافر في كل يوم".

وبدوره، توقع مطار كولونيا-بون أن يصل إجمالي عدد الركاب القادمين في مجمل العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة حتى يوم الأحد إلى 121 ألف شخص غالبيتهم عائدون من عطلات.

وبسبب حركة العودة، توقع نادي السيارات الألماني وجود ازدحام مروري أكبر بكثير على الطرق السريعة في شمال الراين-ويستفاليا مقارنةً بعطلة نهاية الأسبوع العادية خارج موسم العطلات. غير أنه لم تقع فوضى كبيرة يومي أمس السبت واليوم الأحد.