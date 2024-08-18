عشرات الشهداء في قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط، في اليوم الـ317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص هم أم وأبناؤها الستة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب المنازل في حيي الصبرة، والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، شهيدة وعدة إصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة بدون طيار من طراز "كوادر كبتر" ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقالت وكالة "وفا" إن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين لعائلتي طبيل وأبو قرع بعمارة الزيان في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40074 فلسطينيا وإصابة 92537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



