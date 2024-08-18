مصرع طالب في المنوفية خلال زفة شقيقته

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شهدت مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مصرع طالب نتيجة حادث أدى إلى وفاته على الفور خلال حضوره زفة شقيقته.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سرس الليان يفيد بمصرع طالب يدعى "م. ا.ا" وذلك خلال حضوره زفة شقيقته.

وعلى الفور، تم الدفع بقوة أمنية رفقة سيارة إسعاف لموقه الحادث لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالانتقال تبين مصرع الطالب أثناء حضوره زفة شقيقته بعد أن أخرج رأسه من شباك السيارة؛ مما تسبب في تهشم رأسه نتيجة اصطدامه بسيارة أخرى أدت إلى وفاته على الفور.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.