وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 17 أغسطس الجاري إلى الساعة 06:00 اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق حوض بحر آزوف، واثنتين فوق حوض البحر الأسود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.