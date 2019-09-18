التعليم العالي: لا صحة لاقتطاع جزء من أراضي معهد الأورام وطرحه للاستثمار

استمرار عمليات الإنشاء للمرحلة الأولى بتكلفة 9 مليار و550 مليون

نفت وزارة التعليم العالى صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500-500 وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلاً من 1020 سريرا.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد 500-500 وأن الأرض التى تم تخصيصها لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة وتم تخصيصها لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى، وتم تسليم هذه الأرض لمؤسسة" 500500" لبناء وتجهيز المعهد.

وأشارت إلى أنه لم يتم على الإطلاق طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، مُوضحةً أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن مؤسس500500 مستمرة فى جهودها لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمعهد القومى للأورام الجديد بالجهود الذاتية و تبرعات المواطنين، وستقوم عقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتجهيز بتسليمه للمعهد القومى للأورام لتولى إدارته.

يذكر أن عملية إنشاء وتجهيز المعهد القومى للأورام تسير وفق ثلاثة مراحل، تشمل كل مرحلة عدد 340 سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية المرحلة الثالثة إلى 1020 سريرا، وجار العمل من خلال مؤسسة 500500 فى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد بتكلفة إجمالية 9 مليار و550 مليون جنيه مصري.

وتشتمل المرحلة الأولى للمعهد على بناء برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريراً للمرضى والرعاية المركزة والزرع النخاع، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضا في اليوم، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد 122 كرسيا لعلاج 350 مريضا في اليوم ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرا.

كما تشتمل المرحلة الأولى، 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريضا في اليوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض في اليوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120 مريضا في اليوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضا في اليوم، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.