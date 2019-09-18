8552 طالبا يؤدون اختبارات الكشف الطبي بجامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وقعت الكشف الطبي على 8552 طالبًا وطالبة من الطلاب الجُدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة هذا العام، منذ بدء فعالياتها في الثامن من سبتمر الماضي وحتي الآن، وذلك في تخصصات الباطنة والنظر والأسنان، بالإضافة إلى تحليل فيروس سي، موضحًا أن الكشف الطبي سيختتم أعماله بتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الأداب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأضاف الدكتور "عبد النبي" أن الجامعة واصلت إجراءات الكشف اليوم على الطلاب المتقدمين لكليات السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، استكمالًا لاستقبالها أمس لكليات التمريض ودار العلوم والمعهد الفني للتمريض، حيث تم خلال فعاليات الاستقبال العديد من الفقرات الترفيهية والموسيقية والغنايئة، والعروض والألعاب الرياضية، كنوع من الترويح للطلاب الجُدد.

وتستمر جامعة المنيا في استقبال طلابها الجُدد وإجراء الكشف الطبي لهم حتى الثامن عشر من سبتمبر، كما تم تحديد مقريين داخل الحرم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفيين عن المواعيد المحددة وتحليل فيروس سي لهم، وذلك بمقر الإداة العامة للخدمات الطبية ومبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي لمدة أسبوعين من بدء الدراسة.