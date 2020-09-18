الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المخالفين لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا

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يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات يوم الاثنين المقبل على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.

وذكرت المعلومات الصادرة عن دوائر بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستطبق تحديدا على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.

وتعيش ليبيا فى حالة فوضى واضطرابات منذ اندلاع الحرب الأهلية بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011.