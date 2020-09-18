حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة 4 أيام بالغردقة

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قررت نيابة البحر الأحمر بإشراف المستشار نبيل أبو زينة، أمس الخميس، حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة بمدينة الغردقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الآداب برئاسة المقدم رامي الشيخ وصلتها معلومات تفيد قيام أحد الشباب بانتحال صفة ضابط شرطة ويدعى "ع. م"، على الفور تم إخطار اللواء محمود عمرة مدير أمن البحر الأحمر بالواقعة وأعطى توجيهاته بعمل التحريات اللازمة وعمل الإجراءات القانونية.

وأكدت التحريات التي قام بها الرائد خالد متولي ومعاونيه النقيب محمود عبد الوهاب أن هناك شاب يدعى "ع. م" يقيم بأحد الشقق السكنية بمدينة الغردقة ينتحل صفة ضابط شرطة ويقوم بالتقاط صور له من تليفونه بالزي الشرطي، ويوهم الفتيات وآخرين بأنه ضابط شرطة.

وتمكنت القوة بعد استئذان النيابة من ضبطه بالشقة وعثر داخل الشقة على ملابس شرطي، وتليفون محمول عليه مجموعة من الصور التي تثبت ارتدائه الزي الشرطي.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام.