تحدث سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، عن أوجه التعاون المشتركة بين مصر واليابان، قائلًا إنه يوجد تعاون في مجال التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، والجامعة اليابانية.

وأضاف ماساكي، في حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الجمعة، أن هناك تعاونًا في جوانب أخرى، مثل التعليم الفني، موضحًا أن اليابان تقدم قروض ميسرة في قطاع التعليم، بالإضافة لجوانب مختلفة، مثل الثقافة والبنية الأساسية، بجانب توسعات مطار برج العرب الدولي ليستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر في العام الواحد.

وأشار إلى وجود تعاون في خط المترو الرابع، إضافة إلى عمل مشترك في البنية الأساسية الخاصة بمشروعات المياه، لافتًا إلى إنجاز عدد من المشروعات في القناطر الجديدة.

وأكد أن مصر دولة مهمة في المنطقة وشريك استراتيجي لليابان، كاشفًا عن وجود مساعي لتعزيز الشراكة بين البلدين، في السياسة وتطوير الاقتصاد والاستثمار، فضلًا عن برنامج كبير في الأعوام المقبلة، عبر افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومازح الإعلامي محمد الشاذلي السفير الياباني، قائلًا: «الحوار القادم ستحدثنا العربية»، ليرد السفير: «طبعًا سأحاول ولكنها لغة صعبة».