مكتبات بريطانيا تشهد «ماراثون لبيع الكتب» بعد أشهر من الإغلاق بسبب «كورونا»

ــ الحصة الأكبر من المبيعات من نصيب الكتب المؤجلة بسبب الوباء والتى تُنشر لأول مرة لأصحابها ..



ــ رواية بوليسية لمُقدِّم تليفزيونى، وكتاب لمؤلف مجهول الهوية، ورواية جديدة لجى كى رولينج تتصدر قوائم المبيعات..



على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعى الصارمة، وساعات الحجر الصحى الطويلة، وجالونات معقمات الأيدى التى تم استهلاكها، سارع عشاق الكتب فى بريطانيا إلى العودة إلى متاجر الكتب بعد إعادة فتحها، بعد أن كانت مغلقة بصورة تامة لعدة أشهر بسبب وباء «كورونا»، وكشف بائعو الكتب فى جميع أنحاء المملكة المتحدة عن وجود «إقبال تاريخي» على شراء الكتب، وخاصة المؤجلة منها، والتى كان من المقرر نشرها فى وقت سابق هذا العام، والأعمال الأدبية الجديدة التى تُنشَر لأول مرة لأصحابها.



وكشفت مجلة «ذا بوك سيلرThe Bookseller» المعنية بمبيعات الكتب أن ذروة المبيعات كانت الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث حققت سوق الكتب 33.6 مليون جنيه إسترلينى، بزيادة قدرها 11.1٪ عن الأيام السبعة السابقة، كما ذكرت المجلة أنه منذ إعادة فتح المكتبات بالتدريج شهر يونيو الماضى، شهد الأسبوع الأول من العودة بيع 3.8 مليون كتاب مطبوع، مقابل 33 مليون جنيه إسترلينى، بزيادة 31 ٪ مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2019.



وتصدّرت قائمة المبيعات هذا الأسبوع الرواية الأولى للكاتب ومقدم البرامج التليفزيونية البريطانى، ريتشارد عثمان، بعنوان The Friday Murder Club»»، التى تروى قصة أربعة أصدقاء فى السبعينيات من العمر يجتمعون مرة واحدة فى الأسبوع للتحقيق فى جرائم القتل التى لم تُحل، وقد حققت الرواية مبيعات تخطت الـ 45000 نسخة خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها للبيع.

وقالت صاحبة مكتبة «ووترستونز»، كيت ماكهيل، إنه بحلول الأول من شهر أكتوبر القادم، ستشهد بريطانيا «خميس عظيم» آخر للمرة الثانية بالتزامن مع طرح 790 كتابًا جديدًا بالأسواق، وهو مصطلح قد أُطلِق على المبيعات الضخمة التى شهدتها بريطانيا فى الثالث من شهر سبتمير الجارى، نقلا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.



ومن بين الأعمال التى لاقت رواجًا كبيرًا فى المبيعات، كتاب بعنوان «القانون المزيف» لكاتب مجهول الهوية يطلق على نفسه اسم «المحام السرى The Secret Barrister»، وكتاب «الراعى الإنجليزى English Pastoral»، لراعى الأغنام البريطانى، جايمس ريبانكس، الذى يروى من خلاله تاريخ ثلاثة أجيال متعاقبة فى مزرعة Lake District التى يدير على أرضها مشروع أسرته لرعاية الأغنام، وكتاب للسيرة الذاتية بعنوان «الصمت المتوحش» للكاتبة رينور واين، بالإضافة إلى بعض الروايات المُقرر نشرها فى وقت لاحق هذا العام؛ مثل رواية «أفعوانى Serpentine»، للروائى البريطانى فيليب بولمان، ورواية «إيكابوج Ickabog»، للروائية البريطانية صاحبة سلسلة هارى بوتر، جى كى رولنج.

وقال صاحب متجر «تشيبستو بوكس» لبيع الكتب، مات تايلور، إن الأسبوع الماضى كان الأكثر ازدحامًا منذ عيد الميلاد العام الماضى، وكشف عن أن أكثر الكتب مبيعًا لديه هى رواية «عثمان» الأولى، ومذكرات «واين»، وكتاب أخصائى علم الوراثة الفائز بجائزة نوبل، بول نيرس، بعنوان «ما هى الحياة What Is Life»، وأضاف أن «الخميس العظيم» شهد نسبة مبيعات ضخمة، وامتد لأسبوع كامل بعد أن جذبت الدعاية الناس إلى المتجر طيلة عطلة نهاية الأسبوع».

وأكد «تايلور» أن التحدى الأكبر خلال الأشهر الستة الماضية كان استحالة عقد الأحداث الثقافية وحفلات التوقيع داخل المتجر، ولكن الأمور تغيرت الآن مع بدء توافد الجمهور الذى يحافظ أغلبه على قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الأقنعة الواقية، وأضاف أنهم يطلبون من الفرد عند الدخول استخدام معقم الأيدى، ويحدون وقت التصفح بـ 15 دقيقة، وتابع أن المثقفين من القُرّاء ورواد المكتبات دائمًا ما يمتثلون للأوامر بسهولة؛ لأنهم قدوة مجتمعية فى جميع الظروف.