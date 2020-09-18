المصري يطالب اتحاد الكرة بعدم إسناد مبارياته لـ جهاد جريشة

أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تطالب من خلاله بعدم اسناد أي من مبارياته المقبلة للحكم جهاد جريشة.

وتعادل المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش، سلبيًا في المباراة التي جمعت بيهما مساء أمس، الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصدر المصري بيانا رسميًا أكد خلاله أن هذا القرار جاء احتجاجًا على قرار الحكم جهاد جريشة في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقهم.

وأكد المصري في بيانه أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لمهاجم الفريق النيجيري أوستين أموتو، وعدم رجوعه لحكم الفار، الأمر الذي تسبب في ضياع نقطتين ثمينتين في وقت حرج، الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب لدى جماهير النادي المصري.