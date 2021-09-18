سوريا: عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات وبدء إصلاح خط غاز تعرض لاعتداء إرهابي

أعلن وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل، اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات بعد خروج محطة توليد دير علي عن الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة مساء أمس.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن الوزير الزامل قوله إنه "تم إعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء وإقلاع محطات المنطقة الشمالية بدءاً من محطة الزارة ثم جندر والناصرية وبانياس ثم محردة وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءاً من حماة حمص دمشق طرطوس اللاذقية ثم إعادتها لكل المحافظات".

وأوضح أنه "بعد استكمال التحقيق تبين أن الاعتداء الإرهابي كان بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي، إضافة إلى برجي توتر 400 كيلو فولت ما بين محطتي دير علي وتشرين، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة".

وقال الوزير إن محطة توليد دير علي تغذي أكثر من 50% من احتياجات سورية وأدى خروجها عن الخدمة نتيجة الاعتداء، إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد، مشيراً إلى أن الورشات بدأت منذ الصباح الباكر اليوم بإعادة إصلاح الأبراج المتضررة كما تعمل ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية على إصلاح خط الغاز المتضرر، مبينا أن التقنين سيكون "قاسياً بعض الشيء" اليوم ريثما يتم إصلاح خط الغاز وعودة المحطة للعمل بشكل كامل.

بدورها، قالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إن "خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة أمس عند الساعة 23 ليلا،ً ما أدى إلى توقف امداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة".

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.