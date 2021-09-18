مئات المهاجرين يتجمعون في جنوب المكسيك للوصول إلى أمريكا

تجمع مئات المهاجرين بالقرب من الساحة المركزية في جنوب المكسيك أملًا في الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أنه بعد مضي أقل من 24 ساعة، نزلت قوات الحرس الوطني المكسيكية ومسئولين عن الهجرة إلى ملعب كرة سلة توقف فيه العديد من المهاجرين الذين أصابهم التعب بعد المشاركة في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أنه تم تحميل هؤلاء الأشخاص على متن حافلات وتم اقتيادهم إلى تاباتشولا، وهي مدينة يرفضون أن يكونوا فيها.

وأصبحت هذه المدينة المضطربة بالقرب من الحدود مع جواتيمالا معسكر احتجاز واسع في منطقة مفتوحة، ونهاية لما يصل إلى 50 ألف مهاجر يتدافعون يوميا لدفع ثمن الطعام والمأوى وهم يفكرون في استراتيجيات جديدة للخروج إلى الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.

ويتكدس المهاجرون في تلك المدينة نتيجة لضغط الولايات المتحدة على المكسيك لإبقاء المهاجرين بعيدا عن الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وأفادت الصحيفة بأن فرص الهروب من تلك المدينة باتت صعبة على الكثير من المهاجرين، حيث لا يستطيع الكثير منهم دفع مبالغ لمهربي البشر الذين يتقاضون ما يصل إلى 10 آلاف دولار من كل فرد مقابل الوصول بهم إلى الحدود الأمريكية.