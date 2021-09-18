قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تزوّجت خمس مرات، موضحة أن كل هذه الزيجات كانت "عرفي".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، مساء الجمعة: "أنا مبعرفش الراجل قبل ما اتجوزه، ممكن منرتحش مع بعض".

وأشارت إلى أن زوجها الأول لم يستجب لطلبها بالطلاق، فآثرت أن تجعل كل زيجهاتها عرفي ليكون أمر الانفصال سهلًا.

وأوضحت أنها لم تُكمل عامًا في زيجتها الأولى، شأنها شأن أغلب زيجاتها، باستثناء "الأخيرة" التي وصفتها بأنها "طولت معايا"، وفق تعبيرها.

وذكرت فيفي، أنها عندما حملت ابنتها حوّلت الزواج إلى شرعي، لافتة إلى أن زيجتها الأولى كانت وهي في حدود الـ16 عامًا.