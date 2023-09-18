 جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته لأضرار بعد إطلاق نار عليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن تعرض إحدى دورياته لأضرار بعد إطلاق نار عليها

وكالات
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:48 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أضرارا لحقت، اليوم الاثنين، بدورية عسكرية بعد إطلاق النار عليها قرب مستوطنة شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش، في تغريدة على منصة «إكس»، إن من وصفهم بالمسلحين أطلقوا النار على دورية عسكرية قرب مستوطنة (ميراف).

وأشار إلى اكتشاف أضرار لحقت بالدورية ولم تقع إصابات بشرية، مع مطاردة من وصفهم بـ«المشتبه بهم».

وذكر جيش الاحتلال، أنه في حادث آخر أطلق مسلح النار من قرية دير شرف، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، على نقطة عسكرية إسرائيلية في أطراف القرية.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد في ظل تصاعد اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.


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