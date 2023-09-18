طهران تعلن الإفراج عن 5 إيرانيين ضمن صفقة لتبادل السجناء مع أمريكا

قال تلفزيون (برس تي.في) الرسمي الإيراني اليوم الاثنين إنه تم الإفراج عن جميع الإيرانيين الخمسة المحتجزين لدى الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت القناة الرسمية إن إيرانيين اثنين من أصل خمسة احتجزتهم واشنطن وصلا إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار صفقة تبادل السجناء.

كما أشارت القناة إلى أن طائرة قطرية غادرت طهران وعلى متنها الأميركيون المفرج عنهم ضمن الصفقة. ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أعلن عن إيداع أكثر من 5.5 مليار يورو (5.86 مليار دولار) من الأموال المفرج عنها في ستة حسابات مصرفية إيرانية جرى تفعيلها أمس في مصرفين قطريين.