ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الفيوم

ضبطت حملة من مديرية تموين الفيوم، طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

كانت حملة من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، تمكنت من ضبط تروسيكل بمدخل أبشواي محمل بـ١٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور بيعه أو تداوله بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه.

كما ضبط كراتين سناكس منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات بمعرفة النيابة المختصة حيال المخالفين.



وأكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم التنبيه على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالفه من أجل المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار.